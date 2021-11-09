AB, Türkiye'den alacağı 6 tarım ürününde kontrolü artırıyor

Ali Ekber YILDIRIM

Avrupa Birliği, Türkiye'den ithal edeceği limon, portakal, mandalina, nar, biber ve asma yaprağında pestisit (zirai ilaç) kontrol sıklığını artırıyor.

Avrupa Birliği'nin Resmi Gazetesi'nde yayınlanan Karar 24 Kasım 2021'de yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü karar ile ilgili İhracatçı Birliklerine yazı gönderdi. Yazıda, Avrupa Birliği'nin Türkiye'den ithal edeceği yaş meyve ve sebzede analiz sıklığını artıracağını bildirdi.

Yazıda, 3 Kasım 2021 tarihli ve L 387 sayılı Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 2021/1900 sayılı Avrupa Birliği Komisyonu Uygulama Tüzüğü ile bazı üçüncü ülkelerden muhtelif ürünlerin AB’ye girişinde resmi kontroller ve acil önlemlerin geçici olarak artırılmasına ilişkin 1793/2019 sayılı Uygulama Tüzüğünde değişiklikler yapıldığı bildiriliyor.

Hangi ürün ne kadar kontrol edilecek?

Bu kapsamada Türkiye'den Avrupa Birliği’ne ihraç edilecek ürünlerde pestisit kontrol sıklığı şöyle olacak:

- Limonda pestisit kontrol sıklıkları yüzde 20 olarak uygulanacak,

- Yüzde 10 kontrol sıklığına tabi tatlı biberler ile tatlı olmayan biberlerde kontrol sıklığı yüzde 20’ye,

- Yüzde 5 kontrol sıklığına tabi mandalina ve benzeri narenciye melezlerinde kontrol sıklığı yüzde 20’ye,

- Yüzde 10 kontrol sıklığına tabi portakallarda ve narda kontrol sıklığı yüzde 20’ye,

- Asma yaprağında ise pestisit kontrol sıklığı yüzde 20’den yüzde 50’ye yükseltildi.

Uygulama, söz konusu tüzüğün Avrupa Birliği'nin Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı tarihi takip eden 21. gün olan 24 Kasım 2021'de yürürlüğe girecek.