AB, Türkiye'yi şikayet etti
AB, Türkiye'nin "yabancı ilaç şirketlerinin üretimlerini ülke sınırları içine kaydırmasını gerektiren" uygulaması hakkında Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulundu.
Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde Türkiye'nin ilaç sektörü uygulamaları hakkında şikayette bulundu.
AB'nin şikayeti, Türkiye'nin, yabancı ilaç şirketlerinin üretimlerini ülke sınırları içine kaydırmasını gerektiren uygulamalarını konu alıyor.
WTO anlaşmazlığı gidermek için 60 günlük bir konsültasyon süresi getiriyor, taraflar bu süre içinde anlaşma sağlayamazlarsa AB, sorunu WTO heyetinin karara bağlamasını isteyebiliyor.
Kaynak: Reuters