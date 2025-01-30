AB, 'Ukrayna çözümü' için Rus gazına dönüşü tartışıyor

Avrupa Birliği içinde, Ukrayna’ya karşı savaşın sonlanmasını sağlayacak olası bir çözüm kapsamında Rusya’dan boru hattı yoluyla gaz ithalatının yeniden başlatılıp başlatılamayacağı tartışılıyor.

Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bu öneri, özellikle Avrupa’daki enerji fiyatlarının düşürülmesi ve Moskova’nın müzakere masasına oturmaya teşvik edilmesi açısından bazı yetkililer tarafından savunuluyor.

Rus gazı ithalatının yeniden başlamasını destekleyenler, bu adımın hem Avrupa’daki enerji maliyetlerini azaltacağını hem de taraflara ateşkesi sürdürmek için ekonomik bir teşvik sağlayacağını belirtiyor. Ancak, bu önerinin Avrupa Birliği’nde şimdiden tartışmalara yol açtığı bildiriliyor.

Görüşmelere yakın kaynaklara göre, özellikle Almanya ve Macaristan gibi bazı ülkeler bu fikre destek verirken, AB’nin doğu Avrupa’daki Ukrayna yanlısı ülkelerinden ve Brüksel yetkililerinden sert eleştiriler yükseliyor. Doğu Avrupa ülkeleri, son üç yıldır Rusya’dan enerji bağımlılığını azaltmak için yoğun çaba sarf etmişti.

Savaştan önce Rusya, boru hatları aracılığıyla Avrupa Birliği'nin toplam gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyordu. Almanya, bu ithalatın en büyük müşterisi konumundaydı. Ancak savaşın başlamasıyla AB, Rus gazına bağımlılığını azaltma kararı alarak farklı enerji kaynaklarına yöneldi.