AB ülkeleri 2023'te oyuncak ithalatına servet harcadı

AB'nin oyuncak ticaretine yönelik 2023 verileri Avrupa İstatistik Ofisi tarafından açıklandı. Yeni yıl hazırlıkları sürerken hareketi günler yaşayan oyuncak piyasasına dair veriler, AB'de geçen sene de oyuncağa büyük servet harcandığını ortaya koydu.

Geçen yıl 6,5 milyar Euro'luk oyuncak ithal eden AB ülkeleri, en çok satın alımı Çin'den yaptı. Çin'den 5,2 milyar Euro'luk oyuncak satın alan AB'nin en çok ilhalat yaptığı ülkeler arasında sırasıyla 367 milyon Euro'yla Vietnam ve 150 milyon Euro'yla İngiltere yer aldı Avrupa Birliği'nde oyuncak ithalatının yüzde 18'ini Almanya, yüzde 16'sını Fransa, yüzde 14'ünü de Hollanda yaptı.

Oyuncak ihracatı verileri

AB ülkeleri geçen yıl 2,3 milyar Euro'luk oyuncak ihraç etti. AB'nin oyuncak ihracatında ilk sırayı yüzde 30'luk payla İngiltere alırken, onu yüzde 13'le İsviçre ve yüzde 10'la ABD izledi. Geçen yıl, AB oyuncak ihracının yüzde 29'unu Çekya, yüzde 19'unu Almanya ve yüzde 8'ini Belçika gerçekleştirdi.