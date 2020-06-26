AB üyeleri hava kirliliğini düşürme hedefi ile ilgili yeteri kadar çaba harcamıyor

26 Haziran 2020

Avrupa Komisyonu’nu Karbon Salınımı Azaltımı Bağlılık Direktifi raporunu değerlendiren AB Çevre, Balıkçılık ve Okyanuslar Komisyoneri Virginijus Sinkevičius, pek çok AB ülkesinin 2020 ve hatta 2030 yıllarına dair taahhütlerini yerine getirememe ihtimali olduğunu ve üye ülkelerin yeterli çabayı harcamadığını söyledi.

Karbon Salınımı Azaltımı Bağlılık Direktifi raporunda, hava kirliliğini azaltmak için ek önemler açıklanırken, Avrupa Komisyonu konu ilgili ulusal çalışmaları gözlemleyerek destekleyeceğini belirtti. Raporda hava kirliliği ile mücadelede özelikle amonyak salınımını azaltmak için tarıma önem verilmesi gerektiğini işaret edildi.

Temiz hava ilgili yaptırımların etkili bir şekilde uygulanmasının, Komisyon’un Avrupa Yeşil Anlaşması dahilindeki “sıfır hava kirliliği ve temiz çevre” hedefine büyük katkı sağlayacağının ifade edildiği raporda, iklim ve enerji konularında yeni politikalar benimsenmesi gerektiği duyuruldu.