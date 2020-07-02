“AB ve Birleşik Krallık arasında ciddi ayrılıklar var”

02 Temmuz 2020

Avrupa Komisyonu’nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier Birleşik Krallık ile yapılan dört günlük görüşme sonunda Brexit anlaşması konusunda “ciddi ayrılıklar” bulunduğunu söyledi.

Barnier, Avrupa Birliği’nin Birleşik Krallık’tan, açık ve adil rekabet ve kapsayıcı bir kurumsal yapı ile etkili bir uyuşmazlık çözümleme mekanizması oluşturulmasını öngören, Brexit Deklarasyonu’na uyum göstermesini beklediğini ilettiğini açıkladı.

AB’nin Birleşik Krallık’ın durumuna saygı duyduğunu belirten Barnier, AB’nin karşılık olarak eşdeğer bir taahhüt beklediğini ekledi.

Brexin konusunda AB ve Birleşik Krallık daha önce karşılıklı olarak birbirlerini bir anlaşma konusunda isteksiz olmakla suçlamışlardı ancak taraflar Brexit müzakerelerini yoğunlaştırma konusunda anlaştılar.

Geçtiğimiz günlerde Brexit ile ilgili konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel AB’nin “anlaşmasız bir Brexit” için hazır olması gerektiğini söylemişti.