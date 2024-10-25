AB ve Çin, elektrikli araç ticaretinde yeni yol haritası için anlaştı

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) ve Çin'in elektrikli araçlar konusunda teknik müzakereleri ilerletme kararı aldığını duyurdu.

Çin'de üretilen elektrikli araçlara uygulanacak gümrük vergilerine dair olası alternatifler üzerine yapılacak görüşmelerin detayları, AB Ticaret Şefi Valdis Dombrovskis ile Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao arasında gerçekleştirilen bir video görüşmesinde ele alındı.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, her iki tarafın da prensip olarak kısa süre içinde daha ileri teknik müzakerelerin başlatılması konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Bu gelişme, Avrupa pazarında hızla büyüyen Çinli elektrikli araç üreticilerine karşı AB’nin uygulayabileceği ticari önlemler ve potansiyel anlaşmalar açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

AB ve Çin arasında süregelen ticari ilişkilerde elektrikli araç sektörü, iklim değişikliği hedefleri doğrultusunda stratejik öneme sahip konular arasında yer alıyor.