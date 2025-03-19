AB ve Euro Bölgesi enflasyon verileri açıklandı

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon şubat ayında yavaşlayarak yüzde 2,3 seviyesine geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) şubat ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Ocak ayında yüzde 2,5 olarak kaydedilen yıllık enflasyon, şubat ayında yüzde 2,3'e indi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda ise yüzde 0,4 artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon ise şubat ayında yıllık yüzde 2,6, aylık bazda yüzde 0,5 seviyesinde ölçüldü. Bu verilerle birlikte şubat ayı itibarıyla Euro Bölgesi enflasyonu, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hedefi olan yüzde 2 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, şubat ayında en yüksek yıllık artış yüzde 1,66 ile hizmet sektöründe gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,52 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,14 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,01 ile enerji ürünleri izledi.

Avrupa Birliği genelinde ise yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 2,8 iken, şubat ayında yüzde 2,7’ye geriledi. AB genelinde TÜFE, şubat ayında da yüzde 0,4 oranında arttı.

AB uyumlu verilere göre, şubat ayında yıllık bazda en yüksek enflasyon oranları yüzde 5,7 ile Macaristan, yüzde 5,2 ile Romanya ve yüzde 5,1 ile Estonya’da görüldü. Bu ülkeleri, daha düşük oranlarla Almanya (yüzde 2,6), İspanya (yüzde 2,9), İtalya (yüzde 1,7) ve Fransa (yüzde 0,9) takip etti.

Şubat ayındaki enflasyon verileri, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikası açısından dikkatle izlenirken, bölge genelinde fiyat artışlarının kademeli şekilde yavaşladığına işaret ediyor.