AB ve Euro Bölgesi şubat ayı üretici fiyatları belli oldu

Eurostat'ın paylaştığı rakamlar, AB'de ÜFE'nin şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,1 yükseldiğini ortaya koydu.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3 arttı. Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.

Şubat ayı ÜFE artış lideri AB ülkesi: Estonya

AB ülkeleri arasında ÜFE, şubatta aylık bazda en fazla yüzde 9,5 ile Estonya'da, 4,8 ile Romanya'da ve 2,5 ile Bulgaristan'da arttı. Aylık ÜFE şubatta, İrlanda'da yüzde 4,9, Fransa ve Slovakya'da 0,8, Slovenya'da yüzde 0,5 geriledi.

ÜFE, şubatta yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 19, İrlanda'da 12,8 ve Estonya'da yüzde 12,7 artarken, Lüksemburg'da yüzde 5,6, Litvanya'da 1,5 ve Fransa'da yüzde 1,4 azaldı.