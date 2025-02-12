AB ve Kanada'dan Trump vergilerine karşı CETA çıkışı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, son dönemin ana ekonomik gündem maddelerinden biri haline gelen ABD ek gümrük vergi uygulamaları kapsamında yaptığı açıklamalarda, ticarette gümrük vergileri uygulamak yerine anlaşma yapmanın daha faydalı olduğunu söyledi.

Kanada ile müttefik olduklarını belirten Costa, "Ticaretimiz 2017 yılında yapılan ticaret anlaşmasından bu yana yüzde 60 arttı" dedi.

"CETA ile iki taraf arasındaki ticaret ve yatırımlar yüzde 66 arttı"

Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nın (CETA) ticaretin iki tarafa da fayda sağladığını kanıtladığına işaret eden von der Leyen, "CETA ile iki taraf arasındaki ticaret ve yatırımlar yüzde 66 arttı" değerlendirmesinde bulundu.

Trudeau ise "CETA'nın imzalanmasıyla Atlantik'in her iki yakasında binlerce iş ve muazzam refah sağlandığını gördük" diye konuştu. Bu dönemde ticari konuları daha fazla konuşacaklarını aktaran Trudeau, özellikle güvenli ortaklara yöneleceklerine vurgu yaptı.