AB ve Kazakistan 3 milyon Euro'luk işbirliği için el sıkıştı

Avrupa Komisyonu'nun Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Üyesi Josef Sikela ve Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu Astana'da bir araya geldi.

AB ile Orta Asya ülkeleri arasında kritik ham maddeler alanında işbirliğini geliştirmeye yönelik değeri 3 milyon Euro olan sözleşmenin imzalandığı toplantıda söz alan Nurtleu, Kazakistan'ın AB ile ortaklığını daha da geliştirmeye kararlı olduğunu belirtti. Bu sözleri Sikela, "Her iki bölge için de karşılıklı yarar sağlayacak ve yeni ufuklar açacak, sürdürülebilir büyüme, ekonomik güvenlik ve istikrarlı bir gelecek için çabalıyoruz" diyerek cevapladı.

200 milyon Euro'luk kredi anlaşması

Toplantı sonrası, Avrupa Yatırım Bankası'ndan Kazakistan Kalkınma Bankası'na 200 milyon Euro tutarında kredi garantisine ilişkin anlaşmanın yanı sıra AB ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında Kazakistan ve Orta Asya'da kritik ham maddeler alanında 3 milyon Euro değerinde projelerin geliştirilmesine yönelik sözleşme imzalandı.

Ülkesinin AB'nin Orta Asya'daki kilit ortağı olmaya devam ettiğini vurgulayan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de, Sikela'yı kabul etti. Kazakistan ziyaretini değerlendiren Sikela, "Orta Asya’nın beş ülkesini de ziyaret etmeye karar vermem tesadüf değil" diyen Sikela, AB'nin Kazakistan ve bölgedeki diğer devletlerle daha derin ve daha sürdürülebilir ilişkiler sağlama niyetine vurgu yaptı.