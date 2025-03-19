AB yatırımlara destek yaratacak bir finansman ekosistemi hazırlığında

Finansal sistemindeki tasarrufları yatırımlara yönlendirmek isteyen AB Komisyonu yeni bir strateji hazırladı. 'Tasarruf ve Yatırım Birliği Stratejisi' adıyla açıklanan yeni adımla AB, trilyonlarca Euro'luk kaynağı yatırıma dönüştürerek, finansal sistemin daha derin, likit ve entegre yapıya kavuşmasını amaçlıyor.

Yeni stratejinin amaçları arasında, bankalardaki mevduat ve tasarrufların AB ekonomisindeki rolünü kuvvetlendirmek, AB vatandaşlarının sermaye piyasalarına erişimi artırmak da bulunuyor. Strateji kapsamında, Avrupa şirketlerine daha kolay ve çeşitli finansman seçenekleri sunulacak. Özellikle kritik sektörlerdeki yatırımları teşvik etmek için tasarrufların daha büyük bir kısmı sermaye piyasası araçlarına yönlendirilecek.

Yatırım hesaplarına özel vergi avantajı

AB Komisyonu, bütün işletmeler için sermayeye erişimi iyileştirmeyi amaçlayan girişimler başlatacak ve yatırımcılar için tasarruf, yatırım hesapları veya çeşitli ürünleri içeren bir plan geliştirecek. Strateji kapsamında, yatırım hesaplarına çeşitli vergi avantajları sağlanacak.

Uygun yasal programlarla desteklenen alanlara yatırım yapacak bankalar, sermaye gereksinimlerinin hesaplanmasında avantajlı muameleden yararlanacak.