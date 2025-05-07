ABD, 2025 petrol fiyat tahminlerini aşağı yönlü güncelledi

ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA), yayınladığı son raporda petrol fiyat tahminlerinde düşüşe gitti. Raporda, tarifelerden kaynaklanan belirsizlikler ve OPEC+’ın üretim artışı beklentilerine dikkat çekildi.

EIA, 2025 yılı için Batı Teksas petrolü (WTI) ortalama fiyat tahminini 2 dolardan fazla azaltarak 61,81 dolara çekti. Brent petrolü için ise önceki tahmin olan 67,87 dolar, 65,85 dolara indirildi.

Ayrıca, ABD’nin 2025 yılı için petrol üretim tahmini de günlük 13,51 milyon metreküpten 13,42 milyon metreküpe düşürüldü.