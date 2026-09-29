ABD Ankara Büyükelçiliği 4.5 milyon TL maaşla doktor arıyor

Ankara’daki ABD Büyükelçiliği, Sağlık Birimi’nde tam zamanlı çalışacak doktor için iş ilanı yayımladı.

Yıllık maaş 83 bin 45 dolar (4 milon TL) ile 91 bin 972 dolar (4.5 milyon TL) arasında değişiyor. İlanda maaşın brüt ya da net olduğuna ilişkin bilgi ise yer almıyor.

En az 3 yıllık klinik deneyim şartı

Pozisyona tüm uygun ve nitelikli adaylar başvurabiliyor. Adayların akredite bir tıp fakültesinden mezun olması, geçerli ve kısıtlamasız hekimlik lisansına sahip bulunması gerekiyor. Lisans Türkiye’de, vatandaşlık ülkesinde veya ABD’de geçerli olabiliyor.

Ayrıca uygun bir lisansüstü staj, uzmanlık veya fellowship programının tamamlanmış olması ve mezuniyet sonrası en az 3 yıllık klinik deneyim şartı aranıyor. Bu sürede çalışma zamanının en az yüzde 50’sinin doğrudan hasta bakımıyla ilgili olması gerekiyor.

Deneyimin aile hekimliği, acil tıp, pediatri veya iç hastalıkları alanlarından birinde olması isteniyor. Adaylardan İngilizce ve Türkçede Level IV-Fluent düzeyinde konuşma, okuma ve yazma becerisi de bekleniyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Haftada 40 saat çalışma

Görev kapsamında büyükelçilikteki uygun ABD’li çalışanlar ve aile üyelerine birincil, acil ve poliklinik hizmeti sunulması; doğrudan hasta değerlendirmesi, muayene ve tedavi yapılması yer alıyor. Gerektiğinde hastaneye yatış ve tıbbi tahliye süreçlerinin koordinasyonu da görevler arasında. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Pozisyon haftada 40 saatlik çalışma düzenini kapsıyor ve başvurular 6 Ekim 2026’ya kadar yapılabilecek.

Pozisyon tam zamanlı ve uzaktan çalışma seçeneği bulunmuyor. Gerektiğinde mesai sonrası, akşam, hafta sonu ile ABD ve Türkiye’deki resmî tatillerde çalışma yapılabilecek.

Başvurular U.S. Department of State ERA sistemi üzerinden alınacak. İlan numarası Ankara-2026-021-RA. Son başvuru tarihi 6 Ekim 2026.