ABD, 2008 mali krizinin ardından uygulamaya konulan sıkı banka kurallarını gevşetmeye hazırlanıyor. Konuya yakın kaynakların Financial Times’a verdiği bilgilere göre, düzenleyiciler önümüzdeki aylarda büyük bankalar için geçerli olan ek kaldıraç oranı kuralını düşürmeyi planlıyor.

Kural neyi kapsıyor?

Söz konusu düzenleme, büyük bankaların krediler ve türev ürünler gibi bilanço içi ve dışı varlıklarına karşı yeterli düzeyde yüksek kaliteli sermaye bulundurmalarını zorunlu kılıyor. Bu kural, 2008-2009 krizinin ardından finansal sistemi güçlendirmek amacıyla 2014 yılında yürürlüğe girmişti.

Lobiciler uzun süredir karşı çıkıyor

Bankacılık sektörü temsilcileri, söz konusu kuralların ABD Hazine tahvilleri gibi düşük riskli varlıkları tutan bankaları haksız yere cezalandırdığını savunuyor. Bank Policy Institute CEO’su Greg Baer, “Düşük riskli varlıklar nedeniyle bankaları cezalandırmak, kriz anlarında piyasa likiditesini sağlama kabiliyetlerini zayıflatıyor. Düzenleyiciler şimdi adım atmalı” dedi.

Yaza kadar adım bekleniyor

Lobi grupları, düzenleyicilerin yaz aylarına kadar sermaye kurallarında reform önerilerini sunmasını bekliyor. Bu adım, Trump yönetiminin birçok alanda yürüttüğü deregülasyon politikalarının bankacılık sektörüne yansıması olarak değerlendiriliyor.