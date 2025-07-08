ABD Başkanı Donald Trump'tan tarife açıklaması: 'Nihai karar ama...'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, tarife mektuplarının nihai olup olmadığına ilişkin soru üzerine, mektuplarda belirtilen oranları müzakere edebileceklerinin sinyalini verdi.

Bunların aşağı yukarı son teklifler olduğunu ifade eden Trump, "Ama farklı bir teklifle gelirlerse ve ben de beğenirsem yaparız" diye konuştu.

Tarife erteleme süresinin uzatıldığı 1 Ağustos tarihinin kesin olup olmadığına dair soruya Trump, "Kesin diyebilirim ama yüzde 100 kesin değil. Eğer ararlarsa ve 'Farklı bir yol izlemek isteriz' derlerse buna açık olacağız" cevabını verdi.

"Hindistan ile anlaşmaya yakınız"

Trump, 90 günlük tarife erteleme süresi boyunca 90 anlaşma yapılamamasına yönelik soru üzerine, "Herkesle konuştuk. 'Bazı anlaşmalar yapacağız, ama çoğunlukla bir mektup göndereceğiz.' demiştim." dedi.

İngiltere ve Çin ile anlaşma yaptıklarını hatırlatan Trump, Hindistan ile de anlaşmaya yakın olduklarını duyurdu.

Diğer ülkelerle de görüştüklerini anlatan Trump, "Bir anlaşma yapabileceğimizi düşünmüyoruz, bu yüzden onlara sadece bir mektup gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, çeşitli ülkelere gönderdikleri mektuplarda bildirdikleri tarife oranlarında bazı ayarlamalar yapabileceklerine işaret ederek, aslında bu oranların olması gerekenden çok daha düşük olduğunu savundu.

Daha fazla gümrük vergisi isteyebileceklerini dile getiren Trump, "Pek çok iyi ülkeyle kurduğumuz ilişkilerin hatırına, benim yaptığım gibi yapıyoruz" dedi.

Trump, pazartesi günü sosyal medya hesabından Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Japonya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos olmak üzere 14 ülkeye yönelik gümrük vergisi oranlarını içeren tarife mektuplarını paylaşmıştı.