ABD Başkanı Trump, en zenginlerin vergilerini artırmayı planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, açıkladığı vergi indirimlerini desteklemek için en zenginlerin vergi oranları artırmayı planlıyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Trump, yıllık geliri en az 2,5 milyon dolar olan bireyler veya 5 milyon dolar kazanan çiftler için yüzde 39,6’lık yeni bir vergi dilimi oluşturulmasını istiyor.

Trump, bu talebi çarşamba günü Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdi. Ayrıca, risk sermayesi ve özel sermaye fonu yöneticilerinin yararlandığı taşınan kâr vergi avantajının kaldırılması yönündeki isteğini de yineledi.

Bireyler için şu anda en yüksek vergi dilimi oranı yüzde 37 seviyesinde bulunuyor. Eğer Trump'ın vergi artışı talebi Kongre tarafından onaylanırsa, en üst vergi dilimi Trump'ın 2017 vergi indiriminden bu yana en yüksek seviyeye ulaşacak.

Tarafsız Vergi Vakfı tarafından yapılan hesaplamalara göre, milyonerler için yeni bir vergi oranı oluşturmak 10 yıl içinde 67,3 milyar dolar toplanmasını sağlayacak.

ABD Ticaret Bakanı "akıllıca bir hareket" dedi

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, varlıklı kesimden alınan vergilerin artırılmasını Trump'ın konaklama sektöründeki çalışanlar ve yaşlılar için vergi indirimi yapma teklifini finanse etmek üzere daha fazla para elde etmek amacıyla akıllıca bir hareket olduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisi Vergi Komitesinde olan Kevin Hern, en yüksek oranın artırılması ve taşınan kâr vergi avantajının ortadan kaldırılmasının tartışıldığını ancak henüz bir anlaşma olmadığını söyledi. Hern, "Başkan bir şey isterse, bunu değerlendireceğiz" dedi.