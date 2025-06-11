ABD Başkanı Trump yine Fed'e yüklendi: Faiz tam puan düşmeli

ABD'de mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan verilere göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı. Piyasa beklenti enflasyonun aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda 2,5 olması yönündeydi. Böylece mayıs ayı enflasyon rakamları enflasyonda yavaşlamaya işaret etti.

Trump: Faiz tam puan düşürülmeli

Trump, son gelen enflasyon verilerinin ardından Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Fed'e yönelik faiz indirimi baskısını artırdı.

ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından, "Enflasyon verileri açıklandı. Harika rakamlar! Fed, faiz oranını tam bir puan indirmeli. Böylece vadesi gelen borçlar için çok daha az faiz öderiz. Bu çok önemli!" ifadelerini kullandı.