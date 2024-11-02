ABD Başkanlık Seçimi kampanyalarında finansal üstünlük Harris'te

ABD yeni başkanını seçmeye hazırlanırken, ülkede bu duruma özel bir seçim ekonomisi oluşmuş durumda. Toplamda 11 bin grubun topladığı 15 milyar dolarlık bütçeyi ele alan Bloomberg, önemli bir analize imza atmış.

11 bin grup içerisinde yer alan iki büyük grubu, Kamala Harris'e destek veren fon oluşturuyor. En büyük 100 grup ise toplam harcamaların yaklaşık yüzde 65'ini kapsıyor. Rakamlara bakıldığında, iki aday arasında Kamala Harris'in kampanyasının finansal olarak daha güçlü olduğu görülüyor.

Harris for President 875 milyon dolarlık, Future Forward 621 milyon dolarlık harcaması ile dikkar çekerken, Harris for Predisent'ın harcamaları arasında Facebook ve Google gibi platformlardaki online reklamlara 148 milyon dolarlık bütçe ayrıldığı görülüyor.