ABD borsalarında sert düşüş! Yüzde 20'den fazla değer kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump 180'den fazla ülkeyi kapsayan tarifleri ile piyasaları allak bullak etti. Küresel piyasalarda endişe artarken, Çin’in misillemesi ve Fed Başkanı Powell’ın uyarılarının ardından New York borsası da haftaya sert düşüşle açıldı

Açılışta 1000 puanın üzerinde değer kaybeden Dow Jones endeksi, yüzde 2,86 azalarak 37.217,28 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 3,51 azalışla 4.895,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,91 kayıpla 14.978,91 puana indi.

S&P 500 bu değer kaybı ile şubat ayındaki zirveden bu yana yüzde 20 gerileyerek ayı piyasasına girdi.

'Muhteşem yedili' kan kaybediyor

"Muhteşem yedili" olarak adlandırılan şirketlerin hisselerindeki düşüş de sürerken, Amazon'un hisseleri yüzde 2'nin, Alphabet, Microsoft ve Meta'nın hisseleri yüzde 3'ün, Apple ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 5'in ve Tesla'nın hisseleri yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.

Endekslerdeki bu sert kayıpların, sadece birkaç gün içinde trilyonlarca dolarlık piyasa değerinin buharlaşmasına neden olduğu ifade ediliyor. Wall Street’teki üç büyük endeksde yaşanan sert kayıplara rağmen Trump, piyasaların ateşini körükleyecek açıklamalarını sürdürdü. "Bunun için seçildim" diyen Trump, ABD'nin tarifelerle milyarlarca dolar gelir elde ettiğini öne sürdü.

Avrupa'dan Asya'ya küresel piyasalarda tarife depremi

Öte yandan Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7 düşüşle 31.187 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,6 azalışla 2.328 puandan, Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 7,3 kayıpla 3.096 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 13,2 değer kaybıyla 19.828 puandan kapandı.

Avrupa borsalarında da Stoxx 600'da yer alan şirketlerin yaklaşık yüzde 97'sinin hisse fiyatları geriledi. Almanya'da DAX 40 endeksindeki kayıp açılışın ardından yüzde 7,1'e ulaşırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 6,3, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 5,1 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 7,4 değer kaybetti.