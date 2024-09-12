ABD çekirdek enflasyonu sonrası Fed’den faiz indirimi beklentisi yükseldi

ABD'de açıklanan çekirdek enflasyon verisinin aylık bazda beklentileri aşması, piyasalarda Fed'in Eylül toplantısında faiz indirimi beklentilerini artırdı. Westpac ve diğer önemli piyasa analistleri, bu durumun Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını kuvvetlendirdiğini belirtiyor.

FX danışmanlık firması QuantArt Market Solutions genel müdürü Srinivas Puni, ABD enflasyon verisinin ardından piyasalarda ana senaryonun 25 baz puanlık faiz indirimi yönünde şekillendiğini ifade etti. Ayrıca, 2024'te toplamda 100 baz puanlık bir faiz indirimi öngörülüyor ve bu durum, Kasım veya Aralık aylarında 50 baz puanlık bir indirimi işaret ediyor.

Yatırımcıların merakla beklediği CME Fedwatch verilerine göre, Eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 87 olarak fiyatlanırken, 50 baz puanlık bir indirim olasılığı ise yüzde 13 seviyesine geriledi. Enflasyon verisi öncesinde bu oran iki kat daha fazlaydı.

Bu gelişmeler, doların seyrini etkileyebilecek önemli bir faktör olarak değerlendirilirken, piyasalar Fed'in bu yıl içinde dört kesinti yapıp yapmayacağını dikkatle takip ediyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.