ABD çelik şirketlerinden Trump'a "ticari kısıtlama" çağrısı

02 Şubat 2018

ABD'nin önde gelen çelik şirketleri ve yöneticileri, Başkan Donald Trump'tan çelik kapasitesindeki fazlayı ve artan ithalatı kısmak için acilen ticaret önlemleri almasını istedi. Yöneticiler bu durumun ABD sanayisine zarar verdiğini belirtti.

American Iron and Steel Institute adlı sektör kuruluşu, Beyaz Saray ve Kongre'ye gönderdiği mektupta Trump'a, ulusal güvenliği korumak için ticari kısıtlamalara imkan veren 1962 tarihli ticaret yasasını uygulamaya koyma çağrısında bulunuldu.

Mektupta "Sizi, şu anda ABD'de bulunmayan ürünler için sınırlı istisnalar hariç, çelik ithalatının tüm büyük kaynaklarını ve her türlü çelik ürününü içeren kapsamlı ve geniş tabanlı bir çözüm uygulamaya çağırıyoruz" denildi.

Mektupta imzası bulunan şirketler arasında Alton Steel, AK Steel Corp, Cleveland-Cliffs Inc, TimkenSteel Corp, Nucor Corp ve ArcelorMittal yer alıyor.

Trump, çelik ithalatıyla ilgili soruşturma başlatmıştı

Bu mektup çelik sanayi tarafından beş ayda Trump'a gönderilen ikinci mektup. Trump başkanlık kampanyasında Amerikan çelik işçilerini ithalattan koruma sözü vermiş ve Nisan ayında çelik ithalatı hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmanın sonuçları 11 Ocak 2018'de Trump'a sunuldu. Trump'ın 90 gün içinde cevap vermesi gerekiyor. Yönetimden bir yetkili, Beyaz Saray'ın "tarafların ihtiyaç ve endişelerinin farkında olduğunu" söyledi.

ABD ve Çin arasında anlaşmazlık sürüyor

Reuters'e konuşan yetkili, "Başkan'ın kararını vermesi için 90 günü var ve uygun zamanda bu kararı açıklayacağız" dedi.

Yapılması istenen kısıtlamaların ana hedeflerinden biri, halen dünya çelik üretiminin yarısını sağlayan Çin'deki üretim fazlasında düşüşü zorlamak. Dünyanın en büyük çelik ithalatçısı olan ABD ile Çin, küresel çelik sektöründeki kapasite fazlasıyla nasıl mücadele edileceği konusunda uzun zamandır anlaşmazlık yaşıyorlar.

Çin, kendi kapasitesini düşürerek, sorunun üstesinden gelmek için üzerine düşeni yapmış olduğunu söylüyor.

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Kaynak: Reuters