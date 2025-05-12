ABD-Çin görüşmeleri yatırımcıyı umutlandırdı

ABD ile Çin arasında ticaret savaşlarını yumuşatma yolunda ilk somut temas İsviçre'de gerçekleşti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çinli yetkililerle yapılan görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini belirtirken ayrıntı vermekten kaçındı. Karşılıklı tarife restleşmelerinin ardından gelen Cenevre'deki bu ilk yüz yüze temasa yatırımcılardan da tepkiler gelmeye başladı.

Citi Research'ten iki ekonomist, ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki ilerlemenin muhtemelen müzakerelerin kolay kısmını çözen potansiyel bir "aşama 1,5” anlaşması olduğunu söylediler.

Fentanil tarifeleri ile tırmandırıcı tarifelerin geri alınabileceğini ve Çin'in geri döndürülebilir alanlarda taviz verme ihtimalinin kuvvetli olduğunu öngören ekonomistler, ABD'nin Çin'den ithalata uyguladığı efektif gümrük vergisi oranının yüzde 45 civarına düşürülmesinin daha olası göründüğünü vurguladı.

"Gümrük vergileri hala önemli ölçüde yüksek olacak"

Natixis ABD baş ekonomnisti Christopher Hodge de, "Gerginliğin azaltılması kaçınılmazdı ve bence bu görüşmelerden çok da sağlam bir sonuç çıkmayacağı açık. Belki gümrük vergilerinin düşürülmesi ve tıpkı birinci aşama anlaşmasında olduğu gibi bazı tarım ürünleri için bir satın alma anlaşması olabilir. Ancak ABD ürünleri için Çin pazarlarını önemli ölçüde açacak ya da ticaret ilişkisinin doğasını değiştirecek hiçbir şey olmayacak. Bence sol kuyruk risklerini masadan kaldırabiliriz, ancak her şey söylendiğinde ve yapıldığında gümrük vergileri hala önemli ölçüde yüksek olacak ve ABD büyümesi üzerinde baskı yaratacaktır" değerlendirmesini yaptı.

İlerleme beklenenden daha fazla

Wedbush analistler de Hazine Bakanı Bessent'in yorumlarına atıfta bulunarak, görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildiğini söylediler. Analistler görüşmelerin piyasalar için olumlu olduğuna işaret ederken, beklenenden daha fazla ilerleme kaydedildiğini, Çin tarifelerinin bazılarının potansiyel olarak dondurulmasını beklediklerini söyledi.

"Piyasa hayal kırıklığına uğrayabilir"

TD Securities'ten Gennadiy Goldberg de, "Anlaşmaya varılması piyasaları cesaretlendirebilir, ancak bu durum daha fazla detayın açıklanmasına bağlı kalacaktır. Son dönemdeki fiyat hareketleri ticaret anlaşması konusunda bir miktar iyimserlik olduğunu gösteriyor. Eğer durum böyle olursa, fiyatlandırma haklı çıkacaktır. Risk, anlaşmanın beklenenden daha az önemli olmasıdır. O zaman piyasa hayal kırıklığına uğrayabilir" ifadelerini kullandı.