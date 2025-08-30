ABD-Çin görüşmelerinde somut sonuç çıkmadı ama diyalog sürüyor

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang, ekonomik bağları güçlendirmek ve ikili ticari ilişkilerdeki gerilimi azaltmak amacıyla ABD’ye gerçekleştirdiği üç günlük ziyaretini tamamladı.

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Li, 27-29 Ağustos tarihleri arasındaki temaslarında ABD Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilcisi Ofisi (USTR) yetkilileriyle bir araya geldi.

Ticarette diyalog vurgusu

Görüşmelerde önceki ekonomik ve ticari anlaşmaların uygulanması gündeme gelirken, taraflar kilit konularda görüş alışverişinde bulundu.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang, toplantıların ardından yaptığı açıklamada, “Çin ve ABD farklılıklarını sorumlu bir şekilde yönetmeli ve eşit ve pragmatik istişare yoluyla işbirliği alanlarını genişletmelidir” ifadelerini kullandı.

Somut sonuç yok, iletişim kanalları açık

Toplantılarda belirgin bir ilerleme kaydedilmediği bildirilse de ziyaret, küresel ekonomik belirsizlik ve süregelen ticari sürtüşmelerin ortasında açık iletişim hatlarının sürdürülmesine yönelik karşılıklı iradeyi ortaya koydu.

Uzmanlar, bu temasların iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin istikrarlı ve yapıcı zeminde ilerlemesi için kritik olduğuna dikkat çekiyor.