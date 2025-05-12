ABD-Çin müzakerelerinden çıkan sonuçlar piyasanın beklediğinden daha iyi

ABD ve Çin'den yetkililerin hafta sonu İsviçre'de yaptıkları görüşmelerden çıkan sonuçlar yatırımcıları memnun etti..

Pinpoint Asset Management baş ekonomisti Zhiwei Zhang, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin sonucunun piyasanın beklediğinden daha iyi olduğunu söyledi.

"İki taraf gümrük tarifelerini önemli ölçüde düşürme konusunda anlaştı" diyen Zhang, "Bu nihai bir çözüm olmasa da, iki ülkenin ticaret dahil ancak bununla sınırlı olmayan bir dizi konuyu müzakere etmesi için iyi bir başlangıç noktası" ifadelerini kullandı.

"Çin'in bakış açısına göre bu toplantı, taviz vermeden tarifeleri önemli ölçüde aşağı çekmeyi başardığı için bir başarıdır" diye ekleyen Zhang, mevcut gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, Çin'in öngörülebilir gelecekte daha fazla mali teşvik sunması pek olası görünmediğini savunarak, "Çünkü büyüme görünümü aydınlandı" dedi.

J.P. Morgan Varlık Yönetimi APAC baş piyasa stratejisti Tai Hui'ye göre de ABD-Çin gümrük vergisi indirimlerinin büyüklüğü beklenenden daha büyük.

Tai, “Bu, her iki tarafın da tarifelerin küresel büyümeyi vuracağı ve müzakerenin ileriye dönük daha iyi bir seçenek olduğu ekonomik gerçeğini kabul ettiğini yansıtıyor” dedi.

Tai'ye göre 90 günlük süre iki tarafın detaylı bir anlaşmaya varması için yeterli olmayabilir, ancak müzakere süreci üzerindeki baskıyı devam ettiriyor. Piyasanın ilk tepkisi olumlu oldu ve yakın vadede “risk alma duyarlılığına” geri dönmesini bekleyen Tai, ABD Merkez Bankası Fed üzerindeki faiz indirimi baskısının da şimdilik hafifleyebileceğini söyledi.

ABD-Çin anlaşması neleri kapsıyor?

ABD ve Çin'in Cenevre'deki görüşmelerin ardından açıkladıkları anlaşmanın satır başları şöyle:

-ABD, Çin mallarına uyguladığı yüzde 125 oranındaki “karşılıklı” gümrük vergisini yüzde 10'a indirecek.

-Çin de aynı şekilde ABD mallarına uyguladığı misilleme vergisini yüzde 125'ten yüzde 10'a indirecek.

-Fentanil meselesiyle ilgili olarak Çin mallarına uygulanan yüzde 20 oranındaki ayrı ABD tarifesi devam edecektir.

-İndirimler, iki taraf müzakerelere devam ederken 90 gün sürecek.

-Çin, ABD'ye misilleme olarak kabul ettiği tarife dışı tedbirleri askıya almayı veya iptal etmeyi kabul etti.