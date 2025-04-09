ABD-Çin restleşmesi Avrupa borsalarına da yansıdı! Negatif seyir sürüyor

Trump'ın 2 Nisan'daki müzakereye açık tutumu piyasalarda iyimserliği de beraberinde getirmişti. Çin'in tarife misillemesi sonrasında, ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin yüzde 104'e yükseltileceğini açıklaması ise küresel risklerin tekrardan yükselmesine neden oldu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin Başbakanı Li Çiang ile yaptığı telefon görüşmesinde Trump tarifelerinin yol açtığı sorunlara müzakere yoluyla çözüm bulunması çağrısında bulundu. Von der Leyen, dünyanın en büyük iki pazarı olarak Avrupa ve Çin'in reformdan geçmiş güçlü bir ticaret sistemini destekleme sorumluluğu olduğunu ifade etti.

İtalya-ABD görüşmesi 17 Nisan'da

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Trump'ın ilan ettiği gümrük tarifelerinin İtalyan sanayisi ve ekonomisi üzerindeki etkileri ve alınacak önlemleri görüşmek üzere iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi. Başbakan Meloni'nin söz konusu toplantıda, 17 Nisan'da Washington'a gidip ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini söylediği kaydedildi.

İspanya Merkez Bankası Başkanı Jose Luis Escriva da ABD'nin İspanya'ya uyguladığı gümrük vergilerinin etkisinin İspanya Merkez Bankası'nın 2025 büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesine yol açacağını söyledi.

Avrupa borsalarında son durum...

Avrupa borsalarında ABD ve Çin arasındaki tarife restleşmesinin piyasalarda gerginliği artırmasıyla negatif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 3 düşüşle 472 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,8 azalışla 19.691 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,7 değer kaybıyla 7.694 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,8 düşüşle 32.724 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,6 azalışla 11.755 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,7 değer kaybıyla 6.909 puan seviyelerinde seyrediyor.