ABD-Çin tarife restleşmesi petrol fiyatlarına yansıdı! Brent petrolde son durum ne?

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt dün, karşılıklı tarifelerin açıklandığı 2 Nisan'dan bu yana 70'e yakın ülkenin müzakerelere başlamak için ABD Başkanı Donald Trump'a ulaştığını belirtirken, Çin'e yönelik toplamda yüzde 104 oranına ulaşan tarifelerin ise bugün yürürlüğe gireceğini kaydetmişti.

ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin yüzde 104'e yükseltileceğini açıklanması ekonomik büyüme ve petrol talebini olumsuz etkileyecek küresel ticaret savaşı endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

ABD-Çin savaşı fiyat düşüşünde etkili

Bütün bu gelişmeler sonrasında dün 65,01 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,42 azalarak 61,10 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,59 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ve Çin arasındaki tarife restleşmesinin körüklediği talep endişeleri etkili oldu. Brent petrolde teknik olarak 69,53 doların direnç, 59,36 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

OPEC+ üyesi 8 ülkenin yeni hamlesi...

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu ülkelerin, üretim artışı planını hızlandırarak, mayısta 3 aylık artışa eş değer şekilde günlük 411 bin varillik üretim artışına gideceğini duyurması da fiyatlardaki düşüşü destekliyor. Uzmanlar, OPEC+ üyesi 8 ülkenin bu hamlesinin piyasayı arz fazlasına itebileceğini belirtiyor.

EIA stok açıklamaları bekleniyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon 57 bin varil azaldığını bildirdi. Söz konusu düşüş, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talep endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü seyrini sınırlıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) gün içerisinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.