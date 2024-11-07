ABD-Çin 'ticaret savaşı' yeniden mi başlıyor? Şi yönetiminin karşılık planı hazır

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönem başkanlık seçimini kazanmasıyla, Çin ile yeni bir ticaret savaşı ihtimali yeniden gündeme geldi. Trump, Çin’den ithal edilen mallara yüzde 60’a kadar gümrük tarifesi uygulamayı planlıyor. Bu durum, Trump’ın ilk başkanlık döneminde başlayan ancak pandemiyle hafifleyen ticaret gerginliklerini tekrar alevlendirebilir.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yönetimi ise Trump’ın yeniden başkan seçilme olasılığına karşı bu kez daha hazırlıklı. Çin, ABD’den ithalatı azaltmak ve stratejik ham madde ihracatında sınırlamalar yapmak gibi adımlar attı. Özellikle kritik sektörlerde Amerikan şirketlerine yönelik bir “varlık listesi” oluşturan Çin, bu hazırlıklarla ticaret savaşına karşı konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bloomberg News'e açıklamalarda bulunan Çin Halk Kurtuluş Ordusu’ndan emekli kıdemli albay Zhou Bo, "Çin, Trump ile yeniden yüzleşmeye psikolojik olarak çok daha hazırlıklı" dedi. Şi Cinping, Trump’a tebrik mesajı göndererek, iki ülke arasında “sağlıklı ve sürdürülebilir” bir ilişki kurma arzusunu vurguladı. Ancak Trump’ın tarifeleri hayata geçirmesi durumunda, Çin’in ekonomiyi desteklemek için teşvikleri artırması gerekecek.

Trump’ın zaferinin ardından yuan değer kaybederken, Hong Kong borsasında Çin hisseleri geriledi. Çin’in ekonomik zayıflığı ve ABD’den gelen tarifelere karşı kırılganlığı uzmanlarca dile getirilse de, Çin’in ihracat kontrolleri ve yaptırım araçlarını etkin kullanarak ticaret savaşında güçlü bir pozisyon alması bekleniyor.

Çin yönetimi, Trump ile bir ticaret anlaşması yapmayı öncelik olarak görse de, olası tarifelere karşı önlemlerini almış durumda. Çin Küreselleşme Merkezi kurucusu Henry Wang Huiyao, Trump’ın Çinli yatırımlara açık kapı bırakabileceğini belirterek, anlaşma sağlanmasının iki ülke arasındaki ilişkileri olumlu etkileyeceğini ifade etti.