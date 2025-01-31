ABD-Çin 'yapay zeka savaşı'nda yeni aktörler: Rekabet kızıştı! Türkiye ilk 20 arasına girebilir mi?

ABD ve Çin arasındaki yapay zeka rekabeti her geçen gün daha da kızışırken, yeni ülkeler de bu yarışa dahil oluyor. Çin merkezli yapay zeka uygulaması DeepSeek’in düşük maliyetle geliştirdiğini duyurduğu yeni modeli ve Alibaba'nın Qwen 2.5 modeli, küresel yapay zeka savaşını yeni bir boyuta taşıdı. ABD merkezli OpenAI’nin de ChatGPT "o3" modelini duyurmaya hazırlandığı belirtilirken, bu rekabetin önümüzdeki dönemde daha da sertleşmesi bekleniyor.

"Yapay Zeka rekabeti başka ülkelere de sıçrayacak"

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, yapay zekanın 2030 yılına kadar 15,7 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini belirterek, bu alanda büyük bir dönüşüm yaşandığını ifade etti.

Küçükşabanoğlu, "Son yıllarda teknoloji şirketlerinin artan gücü ve devletlerin bu şirketlerle ilişkisi, küresel diplomaside yeni stratejilere yol açıyor" diyerek, ülkelerin yapay zekayı yalnızca ekonomik bir değer olarak değil, aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da ele aldığını vurguladı.

ABD ve Çin merkezli teknoloji şirketlerinin rekabetinin giderek büyüyeceğini belirten Küçükşabanoğlu, "Bu rekabet ilerleyen dönemlerde başka ülkelere de sıçrayacak. Yapay zeka artık stratejik bir gereksinim olarak görülüyor" dedi.

"Birçok ülke yapay zeka için kamu kurumları kuruyor"

ABD ve Çin'in önde olduğu yapay zeka yarışına, Birleşik Krallık, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur gibi ülkeler de yatırım yaparak dahil oluyor.

* Birleşik Krallık, yapay zeka projelerini koordine etmek için bir Yapay Zeka Ofisi kurdu.

* Birleşik Arap Emirlikleri, dünyada bir ilk olarak Yapay Zeka Bakanlığı kurarken, Yapay Zeka Üniversitesi açtı.

* Singapur, 40 yaş üstü çalışanlara ücretsiz yapay zeka eğitimi vererek bu alanda insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor.

* Fransa, 2024-2030 savunma bütçesinden yapay zeka projelerine 2 milyar Euro ayırdı ve ilk Yapay Zeka Bakanı’nı atadı.

"Türkiye ilk 20’ye girebilir"

Küçükşabanoğlu, Türkiye’nin yapay zeka rekabetinde geride kalmamak için stratejik ve köklü adımlar atması gerektiğini belirtti.

Türkiye’den çıkan ve 1 milyar dolar değeri aşan 7 şirketin olduğunu hatırlatan Küçükşabanoğlu, yapay zeka yatırımlarının artırılması gerektiğini ifade etti:

"Özellikle ülkemizde yaşayan 0-21 yaş arası gençlerin yapay zekaya ilgisi büyük bir avantaj olabilir. Bu potansiyeli girişimcilikle desteklersek, Türkiye yapay zeka liginde şu an bulunduğu 40’lı sıralardan ilk 20’ye girebilir."

"DeepSeek, yapay süper zeka çağına geçişi hızlandıracak"

Türkiye Yazılımcılar Federasyonu (TÜYAFED) Genel Başkanı Mustafa Çalış, Çin’in son yıllarda yapay zeka yatırımlarıyla dünyadaki dengeleri değiştirdiğini belirtti.

Çalış, "DeepSeek'in hızlı yükselişi, 'yapay süper zeka'ya geçiş sürecini hızlandıracak. Bu da sektörü dönüştürmeye devam edecek" dedi.

Çin’in DeepSeek modelini 6 milyon dolardan düşük bir bütçeyle geliştirdiği iddiasının büyük ses getirdiğini kaydeden Çalış, bu rekabetin büyük çip üreticileri ve teknoloji şirketleri üzerinde baskı yarattığını ifade etti.

Çalış, "DeepSeek’in bazı stratejik hamleleriyle küresel yapay zeka dengesini değiştirdiğini ve buna benzer farklı şirketlerin yakında ortaya çıkacağını" belirterek, bu alandaki rekabetin giderek sertleşeceğini vurguladı.