ABD-Çin zirvesi iştahı artırdı: Küresel piyasalar haftaya moralli başladı

Küresel piyasalar, ABD’de enflasyonun beklentilerin altında kalması ve ABD–Çin ticaret görüşmelerinde gerilimin azalacağına yönelik işaretlerle haftaya güçlü bir başlangıç yaptı.

Yatırımcıların odağında, bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı ve ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Güney Kore’deki görüşmesi bulunuyor.

ABD–Çin görüşmesi öncesi risk iştahı yükseldi

Piyasalar, iki ülke liderinin ticari ilişkilerde ilerleme sağlayabileceği beklentisiyle pozitif fiyatlamalar yapıyor. Trump’ın, Japonya’nın yeni başbakanı Takaiçi Sanae ve Güney Kore lideri Lee Jae Myung ile de görüşmesi planlanıyor.

Trump ayrıca 29 Ekim’de APEC Zirvesi’nin açılışına, 30 Ekim’de ise Şi Cinping’le ikili zirveye katılacak.

Uzmanlara göre, bu temaslar yalnızca ticaret gerilimini azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda küresel tedarik zinciri politikalarına yön verecek.

Fed’den 25 baz puanlık indirim bekleniyor

ABD’de açıklanan TÜFE verileri beklentilerin altında kaldı. Bu durum, Fed’in 28–29 Ekim toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisini güçlendirdi.

Aralık ayında da gevşeme sürecinin süreceği öngörülüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, stres testlerinde şeffaflığın artırılacağını açıklarken, bankaların dayanıklılığını ölçen sistemin “güven tazelediğini” belirtti.

Michigan Üniversitesi’nin tüketici güven endeksi ekimde 53,6’ya gerilerken, imalat PMI verisi 52,2 ile beklentileri aştı.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,03, dolar endeksi ise 99 seviyesinde yatay seyretti.

Altın düşüşte, petrol yükselişte

Ons altın geçen haftaki 9 haftalık yükseliş serisini yüzde 3,23’lük kayıpla sonlandırdı. Yeni haftaya da düşüşle başlayan altın, şu sıralar 4.083 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Buna karşılık, Brent petrolün varil fiyatı ABD–Çin görüşmelerine ilişkin iyimserlikle yüzde 0,4 artışla 65,5 dolara yükseldi.

New York borsasında rekor kapanışlar

Cuma günü Dow Jones yüzde 1,01, S&P 500 yüzde 0,79 ve Nasdaq yüzde 1,15 değer kazanarak rekor seviyelere ulaştı.

Dow Jones: 47.326 puan

S&P 500: 6.807 puan

Nasdaq: 23.261 puan

Bu sabah ABD endeks vadeli kontratları da pozitif seyirle açıldı.

Avrupa piyasaları da yükseldi

Geçen haftayı artıda kapatan Avrupa borsaları, bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısına odaklandı.

ECB’nin faizlerde değişikliğe gitmemesi beklenirken, Başkan Christine Lagarde’ın sözlü yönlendirmeleri dikkatle izlenecek.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, nadir toprak elementlerinde Çin’e bağımlılığı azaltacak yeni tedarik planı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

* FTSE 100: + yüzde 0,67

* DAX 40: + yüzde 0,23

* CAC 40: + yüzde 0,23

* FTSE MIB 30: + yüzde 0,41

Moody’s, Fransa’nın kredi notunu “Aa3”te korudu ancak görünümünü “negatif”e çevirdi.

Asya’da Japonya ve Güney Kore borsaları rekor kırdı

Asya borsaları da küresel iyimserlikten payını aldı. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin genişlemeci ekonomi politikaları uygulayacağı beklentisi, Nikkei 225 endeksini yüzde 2,1 artışla 50.491 puana taşıdı.

Güney Kore Kospi endeksi yüzde 2 yükselerek 4.038 puanla tarihî rekor kırdı. Çin’de ise sanayi kârları yüzde 21,6 artarak son iki yılın en güçlü yükselişini kaydetti.

Borsa İstanbul’da işlem hacmi rekor kırdı

Cuma günü yüzde 3,14 prim yapan BIST 100 endeksi, günü 10.941,79 puandan tamamladı ve 260,1 milyar TL’lik işlem hacmiyle rekor kırdı.

Analistler, bugün BIST’te 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.700–10.800 bandının destek olduğunu belirtiyor.

Dolar/TL bu sabah 42,00 seviyesinde, Euro/TL ise 45 bandında dengelendi.