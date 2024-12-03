ABD çiplerine güveni sarsılan Çin boykota mı gidecek?

Çin'de devlet destekli sektör kuruluşları ABD'nin çip sektöründe Çin'in üretim kabiliyetini zayıflatmak için yeni getirdiği ilave kısıtlamalara karşı Çinli şirketlere bu ülkeden çip tedarik ederken 'ihtiyatlı olmaları' uyarısında bulundu.

Çin Yarı İletkenler Endüstri Birliği, Çin Otomobil Üreticileri Birliği, Çin İnternet Cemiyeti ve Çin İletişim İşletmeleri Birliği, ABD'nin açıkladığı yeni kısıtlayıcı tedbirlere tepki olarak peş peşe açıklamalar yayınladı. Arama motoru Baidu, e-ticaret şirketi Alibaba, sosyal mesajlaşma ve platform uygulaması WeChat'in geliştiricisi Tencent ve video paylaşım sitesi TikTok'un geliştiricisi Bytedance gibi ülkenin en büyük internet ve teknoloji şirketlerinin üyesi olduğu sektör kuruluşu Çin İnternet Cemiyeti ve China Telecom ve China Mobile gibi telekomünikasyon altyapısı ve mobil iletişim ağı sağlayıcısı şirketleri bir araya getiren Çin İletişim İşletmeleri Birliği de benzer açıklamalar yayınladı.

'Çin endüstrisinin ABD'nin çip ürünlerine güveni ve inancı sarsılmıştır'

"Çin internet endüstrisinin ABD'nin çip ürünlerine güveni ve inancı sarsılmıştır" ifadesine yer veren açıklamasında Çin İnternet Cemiyeti, Çinli internet şirketlerinin Çin yapımı çipleri aktif şekilde kullanırken diğer ülkeler ve bölgelerdeki yarı iletken tedarikçileriyle işbirliğini geliştirmesi gerektiğine işaret etti. Tüm örgütlerin peş peşe benzer açıklamalar yapması, konunun uzmanlarına "Pekin ABD kısıtlamalarına karşı boykot iması mı yapıyor?" dedirtti.

Washington'ın yeni çip kısıtlamaları

ABD'de Joe Biden yönetimi dün, 24 tür çip üretim donanımı ile yarı iletkenlerin geliştirilmesinde kullanılan 3 tür yazılımın Çin'e ihracatına kısıtlama getirildiğini bildirmişti. Tedbirler kapsamında ayrıca yapay zeka sistemlerinde kullanılan Yüksek Bant Genişlikli Hafıza (HBM) çiplerinin Çin'e ihracatı yasaklanmıştı.

ABD Ticaret Bakanlığı farklı sektörlerdeki 140 Çin şirketini 'varlık listesine' dahil ederek ABD şirketlerinin bu şirketlere ihracatını kontrol altına almıştı. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, "Kısıtlamalar, ABD'nin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin askeri modernleşmesinde kullandığı en ileri teknoloji çipleri üretme kabiliyetine ket vurmak için bugüne dek getirdiği en güçlü kontroller" ifadesini kullanmıştı.