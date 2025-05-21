ABD devinden Türkiye'de 6.1 milyar varillik petrol rezervi tahmini!

ABD'li Continental Resources, Diyarbakır'da 6.1 milyar varil petrol rezervi bulunduğunu öngördü. Haberi duyuran Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yıllık ithalatının 365 milyon varil olduğuna dikkat çekerek, Diyarbakır'daki 6 milyar varillik rezervin "müthiş bir şey" olduğunu söyledi.

Yeni müjde bu anlaşmadan kısa bir süre sonra geldi. Bayraktar, "Geleneksel, alışıldık yöntemlerle de yeni rezerv ve yeni keşiflere devam ediyoruz. 2025 yılı Mayıs ayına kadar yaklaşık 42 milyon yani neredeyse 3 milyar dolarlık bir petrol keşfi var... Ama Diyarbakır'da yapmak istediğimiz şey konvansiyonel olmayan üretimle kayaların içerisindeki kaya gazı, kaya petrolü, kayaların içerisine sıkışmış doğalgaz ve petrolü üretmeyle alakalı" dedi.

13 Mart'ta taraflar el sıkışmıştı

Konvansiyonel olmayan üretimle Diyarbakırda kaya petrolü, Trakya'da ise kaya gazı için Mart ayında TPAO, ABD'li Continental Resources ve TransAtlantic Petroleum ile 13 Mart'ta imzalanan ortak girişimi hatırlatan Bayraktar, "Onlarla yürüyeceğiz" dedi.

"Bu dönemin en önemli projesi"

Kaya gazı ve petrolü için "bu dönemin en önemli projesi" diyen Bayraktar "Böyle bakıyorum çünkü bunun oyun değiştirici bir etkisi olabilir. Yani bu konuştuğumuz binlerce, onbinlerce varil (üretim), çok farklı bir yere gidebilir" dedi.

Bayraktar, TPAO'nun konvansiyonel yöntemlerle üretim yaptığı Gabar'da günlük 81 bin, Adıyaman'da 10 bin, Batman'da 30 bin, Diyarbakır'da ise 20 bin varil üretim yapıldığını ifade etti.

Yeni nükleer santral için Kanadalı Candu da görüşmelere katıldı

Bakan Bayraktar ikinci ve üçüncü nükleer santrallerin inşaası için de görüştükleri firmalara Kanadalı Candu firmasının eklendiğini söyledi.

"Nükleer tarafta Akkuyu'da çalışmalar devam ediyor. İkinci ve üçüncüyle alakalı bu sene içerisinde artık bunun bir adını koymak istiyoruz" diyen Bayraktar şöyle konuştu:

"İkinci ve üçüncü santralle ilgili Rusya'nın, Güney Kore'nin, Çin'in ilgisi var. Ama bunların yanı sıra görüştüğümüz ülkeler ve şirketler de var. Bunlardan bir tanesi Kanada Candu firması. İnşallah, bunların içerisinde Türkiye'ye en faydalı olabilecek, bize en rekabetçi teklifi sunabilecek seçimi yapmış oluruz" dedi.

Sinop'ta Rusya ve Güney Kore, Trakya'da Çin

Öte yandan Rus şirketi Rosatom'un yaptığı 4,800 MW kurulu güce sahip Akkuyu Nükleer Santrali'nde de ilk reaktörünün bu yıl deneme üretimine geçmesi bekleniyor. Sinop'ta kurulması planlanan ikinci nükleer santral için de Rusya ve Güney Kore ile, Trakya'daki üçüncü santral için ise Çin ile görüşmeler sürüyor.