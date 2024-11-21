ABD doğal gazında yeni dönem: 2025'te üretim hedefleri yükseliyor

ABD’li doğal gaz üreticileri, 2025'te üretimi artırmayı planlıyor. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat tesislerinden gelen talebin fiyatları yükseltmesi beklenirken, bu yılki üretim kesintileri sonrası sektör yeniden hareketleniyor.

ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) yayımladığı son görünüm raporuna göre, ABD'de doğal gaz üretimi, 2024 yılında Covid-19 pandemisinin etkilerinden bu yana ilk kez düşüş gösterebilir. 2023’te yıllık rekor kıran 103,8 milyar fit küp (bcfd) seviyesindeki kuru gaz üretiminin, 2024’te 103,3 bcfd’ye düşmesi öngörülüyor. Ancak 2025’te bu seviyenin yeniden yükselerek 104,5 bcfd’ye ulaşması bekleniyor.

Louisiana'daki ABD Henry Hub benchmarkına göre, Mart 2023'te spot fiyatlar son 32 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Bu durum üreticileri, gaz üretimini kısmaya zorladı. Fiyatlar o zamandan beri düşük seviyelerde seyrederken, analistler, ihracat kaynaklı talebin fiyatlarda toparlanmaya yol açacağını tahmin ediyor.

EIA raporu, 2024'te ortalama gaz fiyatlarının 2023 seviyelerinin yüzde 40'ından fazla artacağını öngörüyor. Bu artış, üreticilerin kârlılığını artırarak sektörde daha yüksek üretim hedeflerini destekleyecek.

ABD, özellikle Asya ve Avrupa pazarlarındaki LNG talebinin artışıyla küresel doğal gaz ticaretinde önemli bir konumda yer almayı sürdürüyor. Uzmanlar, 2025'te talep artışıyla birlikte ABD’nin, hem iç piyasada hem de ihracatta doğal gaz arzını önemli ölçüde artırmasını bekliyor.