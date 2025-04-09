ABD doları, Japon yeni ve İsviçre frangı karşısında eridi

ABD’nin Çin’e uygulayacağı yüzde 104 oranındaki gümrük vergisinin dünya hisse senedi piyasalarını ürkütmesi ve Çin yuanının rekor düşük seviyelere gerilemesiyle ABD doları, güvenli liman yen ve İsviçre frangı karşısında değer kaybetti.

Dolar tarihi düşüşte

ABD doları, İsviçre Frangı karşısında 6 Eylül 2024’ten bu yana ilk kez 0,8381 seviyesini gördü. Şu sıralarda yüzde 1,1 kayıpla 0,8386’dan işlem görüyor.

Dolar, Japon yeni karşısında da 144,58’e kadar geriledi. Şu sıralarda yüzde 1,0 düşüşle 144,80’den işlem görüyor.

Çin yuanı ise ABD doları karşısında 7,3499’a kadar geriledi. Şu sıralarda da 7,3492’ye indi.

Öte yandan yüksek tarifelerde ısrarcı davranan ABD Başkanı Donald Trump, Pekin’i vergileri dengelemek için yuanı manipüle etmekle suçladı. Analistler ise bu adımların ABD'yi resesyona sürükleyeceği konusunda hem fikir.