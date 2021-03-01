ABD Doları'nda zayıflık altın fiyatını yükseltti

ABD Doları'nın zayıflaması ve 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni koronavirüs yardım paketinin ABD Temsilciler Meclisi'nden geçmesi altın fiyatını yükseltti. Cuma günü son 8 ayın en düşük seviyelerini test eden spot altın fiyatı bu sabah 1751,69 dolar seviyesine kadar yükseldi.



Spot altın fiyatı Cuma günü yüzde 3'ten fazla düşüş göstermiş ve Şubat ayı Kasım 2016'dan bu yana yaşanan en kötü ay olarak kayıtlara geçmişti. Analistler, ABD Hazine kağıdı getirilerinin aşağı gelmesi ve ABD Doları'nın zayıfllamasını altın fiyatına destek verdiğini ifade ediyorlar.



Yukarı hareketin devam için 1760-1765 dolar desteğinin geçilmesi gerektiğini ifade eden analistler, 1740 dolarun altına gelinmesi halinde yenidoen 1726 dolar desteğinin test edilebileceğine dikkat çekiyorlar.