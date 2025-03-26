ABD düzinelerce Çinli şirketi kara listeye aldı

ABD, Çin'in önde gelen bulut bilişim ve büyük veri hizmet sağlayıcısı Inspur Group'un altı iştirakini ve düzinelerce diğer Çinli kuruluşu ihracat kısıtlama listesine ekledi.

Çin ordusu için süper bilgisayarlar geliştiriyorlardı

Ticaret Bakanlığı Inspur birimlerinin Çin ordusu için süper bilgisayarların geliştirilmesine katkıda bulundukları için listeye alındığını belirtti. Söz konusu iştiraklerden beşi Çin'de, biri de Tayvan'da bulunuyor. Inspur Group'un kendisi de 2023 yılında listeye girmiştir.

Inspur birimleri ihracat kontrol listesine eklenen yaklaşık 80 şirket ve enstitü arasında yer alıyor. Bunların 50'den fazlası Çin'de yerleşik. Diğerleri ise Tayvan, İran, Pakistan, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunuyor.

Listeler, Çin'in yüksek performanslı hesaplama yetenekleri, kuantum teknolojileri ve gelişmiş yapay zeka geliştirme kabiliyetini kısıtlamayı ve Çin'in hipersonik silah programını geliştirmesini engellemeyi amaçlıyor. Ticaret Bakanı Howard Lutnick, "Düşmanların Amerikan teknolojisini kendi ordularını güçlendirmek ve Amerikan yaşamlarını tehdit etmek için kullanmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.