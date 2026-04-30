ABD ekonomik büyümesi ilk çeyrekte hızlanırken tüketici harcamaları yavaşlıyor

ABD ekonomik büyümesi, hükümetin yaşadığı kapanma sonrasındaki harcama artışıyla ilk çeyrekte ivme kazandı. Ancak İran ile yaşanan savaşın benzin fiyatlarını artırması ve hanehalkı bütçelerini zorlaması nedeniyle bu canlanmanın kısa sürmesi öngörülüyor.

Geçen çeyrekte gayrisafi yurt içi hasılada öngörülen artış, yapay zeka harcamalarındaki yükseliş ve teknoloji yatırımlarının etkisiyle güçlü bir ivme yakaladı. Ticaret Bakanlığının perşembe günü açıklayacağı ilk çeyrek öncü verilerinin, tüketici harcamalarının ivme kaybettiğini göstermesi bekleniyor.

Beklentiler ve ABD ekonomik büyümesi üzerindeki etkiler

Boston College ekonomi profesörü Brian Bethune, nispeten yavaş bir büyüme eğiliminde kalındığını ve heyecan verici bir ekonomik canlılık bulunmadığını belirtti. Bethune, ortamda büyük bir ateşi yakacak kıvılcım olmadığını ifade etti. Ekonomistlerin katıldığı bir Reuters anketi, ABD ekonomik büyümesi hızının geçen çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleştiğini öngörüyor. Tahminler, yüzde 0,2 daralma ile yüzde 3,9 büyüme arasında farklılık gösterdi.

Bu anket, uçaklar hariç sivil sermaye malı siparişlerinin mart ayında yüzde 3,3 arttığını gösteren verilerden önce tamamlandı. Bu artış, ithalat kaynaklı mal ticareti açığındaki sert genişlemeyle kısmen dengelendi. Ekonomik büyüme, önceki yılın ekim-aralık çeyreğinde yüzde 0,5 seviyesine gerilemişti. Federal hükümet harcamalarındaki daralma, 1994'ün ilk çeyreğinden bu yana en sert düşüşü yaşatarak ekonomiyi 1,16 puan aşağı çekmişti.

İstihdam piyasası ve faiz oranlarındaki görünüm

Ekonomistler, hükümet harcamalarının geçen çeyrekte gayrisafi yurt içi hasıla büyümesine en az bir tam puan katkı sağladığını tahmin ediyor. İşgücü piyasasında bozulma yaşanmadığı sürece bu ılımlı büyümenin yeterli olacağı düşünülüyor. Beklentiler, Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını 2027 yılına kadar sabit tutacağı yönünde ağırlık kazandı.

Fed çarşamba günü enflasyon endişelerine dikkat çekerek gecelik gösterge faiz oranını yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit bıraktı. PNC Financial baş ekonomisti Gus Faucher, mevcut ortamda işgücü piyasasını desteklemek için acil bir adıma ihtiyaç duyulmadığını ifade etti. İstihdam artışı ilk çeyrekte aylık ortalama 68.000 seviyesinde kaydedilirken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 20.000 seviyesinde kalmıştı.

Tüketici harcamalarında beklenen zayıflama

İşgücü piyasasının 2023 ve 2024 yıllarına kıyasla belirgin şekilde yavaşlamasında Trump tarafından uygulanan ticaret ve göçmenlik politikalarının etkili olduğu belirtiliyor. Yumuşayan işgücü piyasası, ücret artışlarını belirgin şekilde yavaşlattı. Tüketicilerin harcamalarını sürdürmek için tasarruflara yöneldiği görülüyor. Tasarruf oranı şubat ayında yüzde 4,0 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonominin büyük kısmını oluşturan tüketici harcamalarının dördüncü çeyrekteki yüzde 1,9 seviyesinden daha da yavaşlaması bekleniyor. Reuters anketi, Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksinin dördüncü çeyrekte yüzde 2,9 yükseldikten sonra geçen çeyrekte yüzde 3,8 arttığını gösterdi. Beklenen ABD ekonomik büyümesi verilerinin, yüksek enflasyon nedeniyle zayıflayan harcama gücüyle dengelenmesi öngörülüyor.

Savaşın ve makroekonomik eğilimlerin genel tabloya etkisi

İşletmelerin ekipman harcamalarında beklenen çift haneli büyüme, tüketici harcamalarındaki zayıflığı kısmen telafi ediyor. Yapay zeka yatırımları haricinde, fabrikalar gibi konut dışı yapılardaki zayıflık nedeniyle işletme harcamaları olağanüstü bir performans sergilemedi. Yapay zeka kaynaklı harcamalar ithalatı artırırken ticaret açığını daha da genişletti.

Yüksek konut kredisi faizlerinin talebi kısıtlamasıyla konut yatırımlarının üst üste beşinci çeyrekte daraldığı ifade ediliyor. Nationwide finansal piyasalar ekonomisti Oren Klachkin, Orta Doğu'daki çatışmaların ikinci çeyrekten itibaren ekonomik faaliyete daha fazla baskı yapmasını beklediklerini belirtti. İlk çeyrekteki ABD ekonomik büyümesi rakamları dönemsel bir toparlanmaya işaret etse de, düşen tüketici talebi ve artan küresel risklerin yılın geri kalanında genel eğilimi aşağı yönlü baskılaması ve ekonomik yavaşlamayı kalıcı hale getirmesi öngörülüyor.