ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü!

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ABD ekonomisi, 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,1 büyüyerek beklentilerin üzerinde performans gösterdi.

ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun açıkladığı üçüncü tahmine göre reel gayrisafi yurt içi hasıla, ocak-mart döneminde yüzde 2,1 arttı.

Böylece büyüme, yüzde 1,6 seviyesindeki ikinci tahminin ve yüzde 1,7 olan piyasa beklentisinin üzerine çıktı. ABD ekonomisi, 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme kaydetmişti.

İlk çeyreğe ilişkin büyüme verisi, ikinci tahmine kıyasla 0,5 puan yukarı çekildi. Revizyonda, büyüme hesaplamasında negatif kalem olarak yer alan ithalata ilişkin aşağı yönlü güncelleme etkili oldu. Buna karşılık tüketici harcamalarındaki aşağı yönlü revizyon, büyümedeki yukarı yönlü etkiyi kısmen sınırladı.

Söz konusu dönemde yatırımlar, ihracat, kamu harcamaları ve tüketici harcamaları büyümeye katkı sağladı. İthalat ise ilk çeyrekte artış gösterdi.

Özel yurt içi alıcılara yapılan reel nihai satışlar, ilk çeyrekte yüzde 1,7 yükseldi. Bu veri, yüzde 2,4 olarak açıklanan önceki tahmine göre 0,7 puan aşağı revize edildi.

Kamu sektörü katma değerde öne çıktı

Sektörel bazda reel katma değer kamu sektöründe yüzde 7,5 arttı. Özel mal üreten sektörlerde artış yüzde 4,5 olurken, özel hizmet sektörlerinde yüzde 0,8'lik yükseliş kaydedildi.

Büyümeye en güçlü katkı sağlayan alanlar bilgi, federal hükümet, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler ile dayanıklı mal imalatı oldu. Buna karşılık perakende ticaret, toptan ticaret, finans ve sigorta sektörlerindeki düşüşler büyümeyi sınırlayan başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Şirket kârlarında yukarı yönlü revizyon

Reel brüt çıktı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,7 arttı. Kamu sektöründe reel brüt çıktı yüzde 4,9 yükselirken, özel hizmet üreten sektörlerde yüzde 1,7, özel mal üreten sektörlerde ise yüzde 0,1'in altında artış görüldü.

Reel gayrisafi yurt içi gelir yüzde 1,2 artarak yüzde 0,9 seviyesindeki önceki tahminin üzerinde gerçekleşti. Reel GSYH ile reel gayrisafi yurt içi gelirin ortalaması ise yüzde 1,7 yükseldi.

Cari üretimden elde edilen şirket kârları ilk çeyrekte 74,4 milyar dolar arttı. Söz konusu veri, önceki tahmine göre 34 milyar dolar yukarı yönlü revize edildi.

Fiyat göstergeleri yukarı yönlü seyretti

Yurt içi satın alımlar fiyat endeksi ilk çeyrekte yüzde 3,6 artarak yüzde 3,5 seviyesindeki önceki tahmini aştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 4,6 yükseldi. Önceki tahminde bu oran yüzde 4,5 olarak açıklanmıştı.

Gıda ve enerji hariç tutulan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise önceki tahmine paralel şekilde yüzde 4,4 arttı.