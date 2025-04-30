ABD ekonomisi Covid'den bu yana en kötü çeyreğini geçirdi: GSYİH alarm veriyor

ABD ekonomisinin büyümesini gösteren gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) 2025 yılı birinci çeyrek verileri bugün belli olacak. Ancak ekonomistlere göre ekonomi yılın ilk çeyreğinde ciddi bir yavaşlama yaşadı.

CNN'in haberine göre finansal veri şirketi FactSet’e göre, enflasyon ve mevsimsel dalgalanmalar hesaba katıldığında, GSYİH'nin yıllık bazda sadece yüzde 0,8 oranında artması bekleniyor. Bu oran da 2022’nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme olacak. Öte yandan Fed yüzde 2,5’lik bir daralma öngörerek pandemiden bu yana en kötü çeyreğin yaşandığına dikkat çekiyor.

Ekonomik yavaşlamanın başlıca nedenleri arasında, Trump’ın tarifeleri nedeniyle ithalatta yaşanan ani artış, kış aylarında yaşanan sert soğukların tüketici harcamalarını olumsuz etkilemesi ve belirsizlik ortamının şirket yatırımlarını frenlemesi gösteriliyor.

Ticaret açığı rekor kırdı

Trump yönetimi son aylarda çelik, alüminyum, otomobil ve elektronik ürünler de dahil olmak üzere birçok kaleme yüksek gümrük vergileri getirerek, “ulusal acil durum” olarak tanımladığı ticaret açığını azaltmayı hedeflese de bu hamleler açığın daha da büyümesine yol açtı.

Ocak ayında ABD'nin ticaret açığı yüzde 34 artışla 130,6 milyar dolara çıkarak tarihsel rekor kırarken, şubatta ise 122,7 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Harcamalar ve yatırımlarda belirsizlik

Tüketici harcamaları, yılın başında sert geçen kış ve orman yangınlarının da etkisiyle zayıf bir performans sergiledi. Ocak ayında mal ve hizmet harcamaları yüzde 0,3 düşerken, perakende satışlar yüzde 0,9 azaldı. Şubat ayında ise toparlanma beklentilerin gerisinde kaldı. Mart ayında geçici bir artış yaşansa da, ekonomistler bu yükselişin kalıcı olmayacağı görüşünde.

İş dünyasında ise Trump’ın belirsiz ticaret politikalarının etkisiyle temkinli bir hava hakim. Savunma dışı sermaye mallarına yönelik siparişlerde şubat ayında yüzde 0,3’lük düşüş, martta ise yüzde 0,1’lik sınırlı bir artış gözlendi. William Blair’den Richard de Chazal, “Yatırım harcamalarında bir miktar yumuşama var” değerlendirmesinde bulundu.