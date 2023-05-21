ABD ekonomisi darboğaza girdi: Temerrüde düşme riski arttı!

Cuma günü Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi Kongre müzakerecileri arasında federal hükümetin 31.4 trilyon dolarlık borç tavanının yükseltilmesi konusunda yapılan ikinci toplantı, her iki tarafın da herhangi bir ilerleme kaydetmemesi ve yeni bir toplantı yapılmaması nedeniyle sona erdi.

Hazine Bakanlığı'nın federal hükümetin tüm borçlarını ödeyemeyebileceği uyarısında bulunduğu 1 Haziran'a iki haftadan az bir süre kala, birkaç saatliğine kesilen sert görüşmelerle geçen bir günün sonunda geldi. Bu da bir temerrüdü tetikleyebilir.

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi'ni kontrol eden Cumhuriyetçilerle "ciddi farklılıkların" devam ettiğini kabul ederken, Başkan Joe Biden hala bir temerrütten kaçınılabileceğine inandığını söyledi.

Biden, G7 liderlerinin toplantısına katılmak üzere bulunduğu Japonya'nın Hiroşima kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hala temerrütten kaçınabileceğimize ve iyi bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

Borçlanma limitinde artış öngörülmüyor

Cumhuriyetçiler, keskin harcama kesintileri üzerinde anlaşmaya varılmadan federal hükümetin borçlanma limitinde bir artışı onaylamayacaklarını söylediler.

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre daha önce yine Hiroşima'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu konularda taraflar arasında gerçek ... farklılıklar olmaya devam ediyor" dedi.

Görüşmelerin başındaki Cumhuriyetçi Cuma günü herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Cumhuriyetçi Temsilci Garret Graves, Beyaz Saray yetkilileriyle Kongre Binası'nda gerçekleştirdiği ikinci kısa toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nerede olduğumuzu ve nerede olmamız gerektiğini çok samimi bir şekilde konuştuk" dedi.

"Bu gece bir müzakere yapılmadı" diyen Graves, bir sonraki toplantının zamanının belirlenmediğini de sözlerine ekledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin ABD hükümetinin açık harcamalarının ve hızla artan borcunun "yörüngesini" değiştirme konusunda ilerleme kaydedilmesi gerektiği yönündeki sözlerini yineledi.

McCarthy, "Bir önceki yıla göre daha az harcama yapmamız gerekiyor" dedi.

Görüşmeler Biden'ın Japonya'da dünya güçleriyle yapacağı toplantının önüne geçti.

İkinci bir Cumhuriyetçi müzakereci, Temsilci Patrick McHenry, iki tarafın McCarthy'nin bu hafta sonu bir anlaşmaya varma hedefine ulaşabileceğinden emin olmadığını ve bu anlaşmanın önümüzdeki günlerde Kongre'nin onayına sunulabileceğini söyledi.

Beyaz Saray kıdemli danışmanı Steve Ricchetti gazetecilere görüşmeleri "değerlendirmediğini" söyleyerek toplantı odasından ayrıldı.

Cuma günü erken saatlerde yapılan bir toplantı, McCarthy'nin gazetecilere Beyaz Saray'dan Cumhuriyetçilerin taleplerine yönelik herhangi bir "hareket" olmadığını söylemesiyle aniden sona erdi.

ABD hisse senetleri, müzakerelerin durduğuna dair haberlerin ardından haftayı düşüşle kapattı.

Cumhuriyetçiler, daha önce milletvekilleri tarafından onaylanan harcama ve vergi kesintilerinin maliyetlerini karşılamak için düzenli olarak ihtiyaç duyulan, hükümetin kendi koyduğu borçlanma limitinin artırılması karşılığında keskin harcama kesintileri için bastırıyor.

Uzmanlar uyardı

Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisini 222-213 farkla kontrol ederken, Biden'ın Demokratları 51-49 Senato çoğunluğuna sahip, bu da her iki meclisten de geçecek yeterli oyu bulacak bir anlaşmayla iğneyi geçirmeyi zorlaştırıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s hafta içi anlaşmada durumun negatif olması durumunda piyasaların tepki vereceği konusunda uyarmıştı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ‘ABD’nin temerrüde düşmesi dünya için felaket bir gelişme olur’ açıklamasında bulundu.



Son olarak Biden ‘Cumhuriyetçilerin ülkeyi temerrüde zorlayıp zorlamayacağını garanti edemem’ derken, ABD'de olası bir temerrüt senaryosunda 8 milyona yakın kişinin işsiz kalması, borsada sert düşüşler, sosyal yardımların kesilmesi ve kredi faizlerinde artış olması bekleniyor.