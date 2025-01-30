ABD ekonomisi, dördüncü çeyrekte beklentilerin altında büyüdü

ABD ekonomisi, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde büyüme hızını yavaşlattı. Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu'nun Perşembe günü açıkladığı öncü GSYH tahminine göre, gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,3 arttı. Bu oran, üçüncü çeyrekteki yüzde 3,1’lik büyümenin altında kalsa da, ABD ekonomisi 2024 yılını sağlam bir büyüme performansıyla kapattı.

Ekonomistler, son çeyrekte büyümenin yüzde 2,4 olacağını öngörüyordu. Yıl genelinde ise ABD ekonomisi yüzde 2,8 büyüyerek, 2023'teki yüzde 2,9’luk performansa yakın bir seyir izledi.

Powell: ABD ekonomisi sağlam genişlemeye devam ediyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, büyümenin yavaşlamasına rağmen ABD ekonomisinin “dirençli ve sağlam” bir genişleme göstermeye devam ettiğini söyledi.

Powell, tüketici harcamalarının güçlü kaldığını, ancak ekipman ve maddi olmayan varlıklara yapılan yatırımlarda bir miktar yavaşlama görüldüğünü belirtti.

"Son göstergeler ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösteriyor. 2024 yılı boyunca GSYH, dirençli tüketici harcamalarıyla desteklenerek yüzde 2'nin üzerinde büyüdü." diyen Powell, Fed'in ekonomik verileri dikkatle takip ettiğini ve 2024 yılı içinde faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacaklarını vurguladı.

Resesyon korkularına rağmen güçlü büyüme

2022 ve 2023 yıllarında Fed, yüksek enflasyonu dizginlemek için politika faizini yüzde 5,25 artırmıştı. Bu agresif sıkılaştırma adımları, birçok ekonomistin ABD ekonomisinin 2024'te resesyona gireceği tahminlerini yapmasına neden olmuştu. Ancak büyüme verileri, bu tahminlerin boşa çıktığını gösterdi.

ABD ekonomisi, Fed’in enflasyonist olmayan büyüme tahmini olan yüzde 1,8’in üzerinde büyümeye devam etti. Özellikle tüketici harcamalarının güçlü seyretmesi, ekonomik büyümenin ana motorlarından biri oldu.

Faiz indirimi hızlı olmayacak

2024’te büyümenin beklentilere paralel seyretmesi, Fed’in faiz indirimi konusunda acele etmeyeceğine işaret ediyor. Powell ve diğer Fed yetkilileri, enflasyonun tamamen kontrol altına alındığından emin olmadan faizleri düşürmeyeceklerini belirtiyor.

Powell, 2025 yılına kadar faizlerin kademeli olarak indirilebileceğini, ancak enflasyon verilerinin yakından izleneceğini ifade etti.

2024 yılının tamamına bakıldığında, ABD ekonomisinin sağlıklı ve istikrarlı bir büyüme kaydettiği görülse de, enflasyon ve faiz politikaları önümüzdeki aylarda piyasalarda belirleyici olmaya devam edecek.