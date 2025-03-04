ABD ekonomisi resesyona girer mi? Goldman Sachs CEO’su David Solomon yanıtladı

Goldman Sachs İcra Kurulu Başkanı (CEO) David Solomon, küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ifade etti. Sidney’de düzenlenen Avustralya Finansal İnceleme İş Zirvesi’nde konuşan Solomon, ticaret politikalarındaki dalgalanmaların piyasalarda risk yarattığını ancak ABD ekonomisinin güçlü kaldığını vurguladı.

Solomon, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarında dengesizlikleri gidermeye odaklandığını belirterek, “Tam olarak nasıl uygulayacağı, bahsettiğim belirsizliklerden biri” dedi.

Ticaret savaşları ve küresel etkiler

Trump yönetimi, Kanada ve Meksika’ya yönelik yeni tarifeler uygulamaya devam ederken, Beyaz Saray’dan gelen son açıklamaya göre Çin’e uygulanan gümrük vergileri yüzde 20’ye çıkarıldı. Washington’un aldığı bu karar, gece yarısından kısa bir süre sonra yürürlüğe girdi.

Çin ekonomisinin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Solomon, küresel ticaret savaşlarının yalnızca ABD ve Çin’i değil, tüm dünyayı etkilediğini belirtti.

Goldman Sachs CEO’sunun açıklamaları, piyasalarda ABD ekonomisinin dayanıklılığına dair iyimser bir hava yaratırken, ticaret politikalarındaki belirsizlikler yatırımcıların dikkatle izlediği konular arasında yer alıyor.