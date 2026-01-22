ABD ekonomisinde büyüme beklentileri aştı
ABD ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe oranla yüzde 4,4 büyüdü. Böylece büyüme beklentileri aştı.
ABD ekonomisi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 büyüme kaydetti.
Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeyken, önceki çeyrekte büyüme oranı yüzde 3,8 olarak kaydedilmişti.
Yıllık bazda ise ABD ekonomisi, 2025’in üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 oranında büyüdü.
Kaynak: HABER MERKEZİ