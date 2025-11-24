ABD ekonomisinde milyarlarca dolarlık kalıcı zarar: 43 günlük kapanmanın faturası ağır oldı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülke tarihinin en uzun kapanmasının ekonomiye 11 milyar dolar kalıcı zarar verdiğini açıkladı. Bessent bu zarara rağmen düşen faiz oranları ve vergi indirimlerine işaret ederek 2026'da büyümenin yine de güçlü olacağını söyledi.

'Bazı sektörler resesyonda'

Bessent, faizdeki yükselişten en fazla konut sektörünün etkilendiğini ve bazı sektörlerin de resesyona girdiğini söylese de tüm ekonomi için negatif büyüme riski görmediğini belirtti.

Enflasyonun kaynağının tarifeler değil, hizmetler ekonomisindeki fiyat baskılarından kaynaklandığını savunan Bessent, enflasyonun düşürülmesi için “yoğun şekilde çalıştıklarını” ifade etti.

Öte yandan Demokratlar eyalet ve yerel seçimlerdeki zaferleri ile Beyaz Saray üzerindeki baskıyı artırırken Trump'ın oy oranı ise yüzde 38 ile iktidara dönüşünden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

"2026 için çok güçlü, enflasyonsuz bir büyüme bekliyorum"

Son veriler ABD'de fabrika faaliyetlerinin, ithalat tarifeleri nedeniyle artan maliyetler sonucu yavaşlama sinyali verdiğini gösterse de geleceğe dair olumlu mesaj veren Bessent "2026 konusunda çok çok iyimserim. Çok güçlü ve enflasyonsuz bir büyüme dönemi için zemin hazırladık" dedi.

Bessent ayrıca, Ekim ayında enerji fiyatlarındaki gerilemenin ve konut satışlarındaki artışın ekonomide toparlanma sinyalleri verdiğini ifade etti.

"Demokrat eyaletlerde enflasyon daha yüksek❞

Hazine Bakanı, Demokratların kontrol ettiği eyaletlerde enflasyonun, Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletlere kıyasla yüzde 0,5 puan daha yüksek olduğunu söyleyerek bu farkı arttırılan düzenlemelere bağladı.