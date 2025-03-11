ABD ekonomisinde resesyon alarmı! JPMorgan riski yükseltti

JPMorgan ekonomistleri, ABD’nin bu yıl resesyona girme ihtimalini yüzde 40’a yükseltti. Yılın başında bu oranı yüzde 30 olarak değerlendiren banka, "Aşırı ABD politikaları nedeniyle ülkenin bu yıl resesyona girme riski önemli ölçüde arttı" açıklamasında bulundu.

"Bu ihtimal daha da yükselebilir"

Goldman Sachs ekonomistleri de önümüzdeki 12 ay içinde resesyon ihtimalini yüzde 15’ten yüzde 20’ye yükseltti. Analistler, "Trump yönetimi, ekonomik veriler çok daha kötüleşse bile mevcut politikalarına bağlı kalırsa, bu ihtimal daha da yükselebilir" uyarısını yaptı.

Morgan Stanley ise ABD'nin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken enflasyon beklentilerini artırdı. Banka, 2025 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 1,5’e, 2026 için ise yüzde 1,2’ye düşürdü.

Beyaz Saray'dan iyimserlik mesajı

Beyaz Saray’dan gelen açıklamalar ise ekonomideki olası durgunluğa karşı daha iyimser bir tablo çizdi. Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, CNBC’ye verdiği röportajda "Ekonomi açısından son derece iyimser olmak için birçok neden var. Ancak kesinlikle bu çeyrekte bazı veri dalgalanmaları yaşanıyor" dedi.

Başkan Donald Trump da 9 Mart'ta Fox News'e verdiği demeçte, ABD ekonomisinin "bir geçiş sürecinden geçtiğini" belirterek resesyon iddialarına yanıt verdi.