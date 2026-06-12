ABD en büyük petrol ihracatçısı konumuna yükseldi

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Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu enerjisine bağımlılığını sonlandırarak Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bıraktı. Ülke, mayıs ayında üst üste üçüncü kez en büyük küresel petrol ihracatı merkezi haline geldi. Reuters'ın Vortexa verilerine dayandırdığı rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri ham petrol ve yakıt sevkiyatları geçen ay günlük 10.5 milyon varile ulaştı.

Güçlü üretim ve stratejik rezervlerin piyasaya sürülmesi ihracatı destekledi. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı İran savaşı kesintileriyle günlük 5.9 milyon varile geriledi. Ukrayna saldırılarının baskıladığı Rusya satışları ise günlük 7 milyon varilde kaldı.

Vortexa verileri 2025 yılındaki farklı tabloyu gösteriyor. Suudi Arabistan 2025 yılında günlük 8.1 milyon varil satış gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri aynı dönemde günlük 6.6 milyon varil dış satım yaptı.

Rusya'nın günlük petrol ihracatı ise 5.8 milyon varil seviyesindeydi. Hürmüz Boğazı kapandığında Amerikalı enerji şirketleri en büyük faydayı sağladı. Suudi Arabistan ve Rusya, savaştan çok önce Amerikan şirketlerinin üretim artış hızının gerisinde kalmıştı.

Petrol ihracatı rakamları ve tarihsel dönüşüm

Amerika Birleşik Devletleri petrol ihracatı altyapısı ile ham petrol ve sıvı üretimi 2000 yılından beri neredeyse üç kat artarak günlük 22 milyon varile ulaştı. Suudi Arabistan üretimi 2000 ile 2026 yılları arasında OPEC kotalarına bağlı olarak günlük 10 milyon ile 12 milyon varil aralığında dalgalandı.

Rusya üretimi ise 2020 sonrasında durgunlaşarak günlük 10 milyon varilin altına indi. Amerika Birleşik Devletleri 2015 yılında, 1973 Arap ambargosundan kalma kırk yıllık petrol ihracatı yasağını kaldırdı. Ülke, tükenme uyarılarına rağmen küresel piyasalarda liderliğe yerleşti.

Vadeli işlemler ve anlaşma fiyatlaması

Trump, İran'a yönelik askeri saldırıları iptal ettiğini ve müzakerelerin İran liderliğinin en üst düzeyinde ilerlediğini açıkladı. Küresel petrol ihracatı dengelerini etkileyecek açıklamanın ardından vadeli işlemler perşembe gününü düşüşle tamamladı. Mizuho yetkilisi Robert Yawger, piyasanın bir anlaşmanın kısa sürede tamamlanacağını fiyatladığını belirtti.

Temmuz teslimatlı vadeli NYMEX ham petrolkontratı yüzde 2.6 düşerek varil başına 87.71 dolara indi. Ağustos teslimatlı vadeli Brent ham petrol kontratı ise yüzde 2.9 gerilemeyle varil başına 90.38 dolara düştü. İki kontrat sırasıyla 29 mayıs ve 17 nisan tarihlerinden bu yana en düşük uzlaşma değerlerini kaydetti.

Vadeli NYMEX temmuz doğal gaz kontratı yüzde 3.1 düşüşle milyon İngiliz ısı birimi başına 3.087 dolara geriledi. Trump, Beyaz Saray'da İran ile harika bir uzlaşma sağladıklarını ve imzaların günler içinde atılabileceğini söyledi.

Bildirimin ardından Amerikan ham petrol fiyatları uzlaşma sonrası işlemlerde varil başına 2 dolar daha düştü. OPEC, küresel petrol ihracatı beklentilerini de etkileyen talep artışı tahminini 1.17 milyon varilden 970 bin varile indirdi. Kurumun talep görünümü, savaşın tüketimi vuracağını bekleyen diğer öngörülere kıyasla daha iyimser kaldı.

Petrol ihracatı talep tahminlerindeki ayrışma

Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bilgi İdaresi (EIA), küresel petrol ihracatı ve tüketimi üzerinde savaşın yaratacağı baskıyla talebin günlük 1.1 milyon varil düşmesini bekliyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ise talebin bu yıl günlük 420 bin varil daralacağını öngörüyor. Küresel petrol ihracatı piyasasında Amerikan şirketlerinin hakimiyeti artarken, barış süreci ve azalan talep öngörüleri fiyatlamaları baskılıyor.