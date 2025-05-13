ABD enflasyon rakamları açıklandı! ABD TÜFE yıllık enflasyon kaç oldu? Amerika'da enflasyon düştü mü?
Dünyanın gözü ABD'den gelecek enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda... Türkiye'de de ekonomiyi yakından takip edenler ABD enflasyonun düşüp düşmediğini sorguluyor ve verilerin açıklanmasına çok az bir süre kala "ABD enflasyon rakamları açıklandı mı" sorusuna yanıt arıyor.
ABD'nin enflasyonu dünya çapında yoğun ilgi görüyor. ABD enflasyon takvimi sıkı şekilde araştırılıyor. Bugün nisan ayı ABD TÜFE rakamları paylaşıldı. Sıkça yöneltilen soru ise "ABD enflasyon rakamları açıklandı mı" şeklinde...
ABD enflasyon rakamları açıklandı
ABD enflasyon rakamları bugün saat 15.30'da açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı.
ABD enflasyon beklentisi neydi?
Çekirdek TÜFE (Aylık, %0,3 bekleniyor)
Enerji ve gıda gibi dalgalı kalemler hariç tutularak hesaplanır.
Beklenti %0,3 artış yönünde. Bu seviye ılımlı bir enflasyon sinyali verir.
2. TÜFE (Yıllık, %2,4 bekleniyor)
Bu oran, ABD’de son 12 ayda fiyatların ne kadar arttığını gösterir.
3. TÜFE (Aylık, %0,3 bekleniyor)
Beklenti %0,3 ile yine ılımlı enflasyon yönünde.