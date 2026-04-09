ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon rakamlarında... Rakamlara göre Fed'in faiz kararı şekillenecek. Bu yüzden gelecek oranlar bir hayli önemli... Peki, ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
ABD enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABD/İsrail-İran savaşı devam ederken enflasyonun yükselmesi bekleniyor. Özellikle yatırımcılar tarihleri merak edip "ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
ABD enflasyon verileri, mart ayına ilişkin enflasyon (TÜFE) verisi 10 Nisan 2026 Cuma günü saat 15.30’da (TSİ) yayımlanacak.
ABD eflasyon rakamları beklenti anketi açıklandı. Piyasanın beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 3.4'e yükselmesi yönünde...