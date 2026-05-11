ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

ABD'de geçen ay yıllık enflasyon yüzde 3.3 geldi. Enflasyonun Amerika'da beklentinin bir tık altında gelmesi piyasaları sarsmazken bu ay nasıl bir veri geleceği merak ediliyor. Milyonlar verilere odaklanırken sıkça "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.

Nisan ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi 12 Mayıs 2026 Salı günü açıklanacak. Veriler 15.30'da duyurulacak.

Mart'ta yıllık enflasyon yüzde 3,3 oldu. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 2,4 olarak gerçekleşmişti