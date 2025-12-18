ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Amerika'da enflasyon düştü mü?
Piyasalar Japonya Merkez Bankası kararı öncesi ABD enflasyon verilerine odaklamış durumda... Kasım ayı TÜFE oranları bugün paylaşılacak. Özellikle yatırımcıları bu veriyi beklerken "ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusu pik yapmış durumda...
Amerika'nın kasım ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Dünya bu oranlara kilitlenirken beklentiler yıllık enflasyonun yüzde 3.1 geleceği yönünde... Karar içi sabırsızlık gitgide artarken "ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusu hızlanıyor.
ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Kasım ayı ABD enflasyon verileri bugün saat 16.30'da açıklanacak.
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, kasım ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.
Yaklaşık 1200 hane halkının katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay değişmeyerek yüzde 3,2 seviyesinde seyretti.
Tüketicilerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri de yüzde 3 seviyesinde kaldı.